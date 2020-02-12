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Кризис в Сирии

СМИ: сирийские войска выбили террористов из трех поселков к западу от Алеппо

По информации агентства SANA, в результате проведенной операции правительственные силы расширили зону контроля над районами поблизости от стратегического шоссе Алеппо - Дамаск

ТАСС, 12 февраля. Подразделения сирийской армии, наступающие в западных окрестностях Алеппо, очистили в среду от террористов населенные пункты Шейх-Али, Арада и Арназ. Об этом сообщило агентство SANA. По его информации, в результате проведенной операции правительственные силы расширили зону контроля над районами поблизости от стратегического шоссе Алеппо - Дамаск.

Ранее войска выбили бандформирования из предместья Хан-эль-Асаль и микрорайона Рашидин-4, откуда боевики обстреливали из минометов западные кварталы Алеппо.

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков сообщил в среду об освобождении от террористов стратегической автострады М-5, которая связывает находившуюся в блокаде северную столицу Алеппо с южными городами Сирии - Хамой, Хомсом и Дамаском.

По его словам, после установления контроля над участком этой международной трассы "создана зона безопасности, предусмотренная российско-турецким меморандумом от 17 сентября 2018 года".

Теги
СирияКризис в Сирии
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