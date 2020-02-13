Глава МИД ФРГ считает, что принятие СБ ООН резолюции по Ливии приблизило решение конфликта

БЕРЛИН, 13 февраля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает, что благодаря принятию Советом Безопасности ООН резолюции по Ливии сделан большой шаг вперед на пути урегулирования конфликта. Об этом говорится в опубликованном в среду вечером заявлении германского министра.

"Благодаря удачному принятию результатов берлинской конференции по Ливии мы сделали большой шаг вперед в урегулировании ливийского конфликта", - полагает Маас. "Тем самым решения берлинской конференции являются обязательными для всех", - утверждал глава МИД ФРГ. "Наши интенсивные переговоры по данному вопросу в Нью-Йорке стоили того", - отметил он.

Как считает Маас, "все международные игроки должны отнестись всерьез к решению Совета Безопасности и соблюдать в полной мере эмбарго на поставки оружия [в Ливию]". "Успешное начало переговоров в формате "5+5" доказало, что сейчас настало время для того, чтобы объединить усилия по поиску политического решения конфликта в Ливии. Это мы подчеркнем также во время встречи глав МИД в воскресенье", - заявил германский министр. Международная встреча по Ливии состоится 16 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

В среду Совет Безопасности ООН принял резолюцию по Ливии в поддержку решений берлинской конференции. При голосовании документ поддержали 14 стран СБ ООН, Россия воздержалась. Как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, Россия не смогла проголосовать за резолюцию, так как так на данный момент нет "ясного понимания о готовности всех ливийских сторон выполнять это решение".