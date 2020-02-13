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В Белом доме не ожидают новых задержек в предоставлении военной помощи Украине

Заморозка помощи Киеву стала центральным вопросом в скандале, который привел к запуску процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Администрация США не ожидает новых задержек в предоставлении военной помощи Киеву. Об этом, как сообщила газета The Washington Post, заявил журналистам в среду исполняющий обязанности директора административно-бюджетного управления Белого дома Расселл Воут.

"Я не ожидаю ничего в этом отношении", - приводит издание слова Воута.

Заморозка военной помощи Украине летом прошлого года стала центральным вопросом в скандале, который привел к запуску процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. Формальным поводом послужили предположения об оказании Трампом в телефонном разговоре в июле 2019 года давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе администрации США избраться на второй срок в 2020 году. Как считают политические оппоненты американского лидера, республиканец Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена - Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Джозеф Байден тогда считался наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.

Сенат, в котором республиканцы имеют большинство, 5 февраля оправдал Трампа по обеим статьям обвинения. Решение верхней палаты Конгресса обжалованию не подлежит.

Теги
УкраинаСШАТрамп, Дональд
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