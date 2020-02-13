Politico: Вашингтон ищет спецпосланника для переговоров с РФ по контролю над вооружениями

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Администрация США хочет назначить спецпосланника для переговоров с Москвой по вопросу контроля над вооружениями. Об этом сообщила в среду со ссылкой на бывших американских должностных лиц газета Politico.

Как отмечает издание, главной сферой деятельности такого переговорщика должен стать диалог с РФ, однако президент США Дональд Трамп может настоять, чтобы он также занялся вовлечением в этот процесс Китая.

По информации Politico, пока кандидатуру на такую должность администрация США не подобрала, поиски идут с конца прошлого года.

В Госдепартаменте и Совете национальной безопасности Белого дома пока не прокомментировали ТАСС эту информацию.