Лидер оппозиции Венесуэлы возложил ответственность за исчезновение своего дяди на Мадуро

КАРАКАС, 13 февраля. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что ответственность за исчезновение его дяди Хуана Хосе Маркеса лежит лично на президенте Николасе Мадуро.

"24 часа с момента исчезновения. Я возлагаю ответственность на тебя, узурпатор Николас Мадуро, и на каждого из твоих приспешников [присутствовавших] в [международном аэропорту] Майкетия за то, что может случиться с Хуаном Хосе Маркесом", - написал в среду Гуайдо в своем Twitter.

Политик добавил, что его родственник "честный и смелый человек, который, как никто, знает ценность этой борьбы [за свободу]".

Хуан Хосе Маркес пропал после того, как во вторник вернулся в Венесуэлу.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.