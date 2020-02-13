Первые жители города Маарет-эн-Нуумана в Сирии вернулись в свои дома

МААРЕТ-ЭН-НУУМАН /Сирия/, 13 февраля. /ТАСС/. Первые мирные жители города Маарет-эн-Нуумана (юго-восток провинции Идлиб) вернулись в свои дома, в которых они не были семь-восемь лет. За минувшие годы их дома разграбили боевики, некоторые квартиры служили пристанищем для террористов.

Саид и Ваффа Юсуфи впервые за долгие годы переступили порог собственной квартиры. Дом построили в начале 2000-х годов. "Когда сюда пришли боевики и начали убивать жителей и насиловать женщин, мы уехали в Хаму. Конечно, вернуться в свой дом - это большое счастье", - сказала журналистам Ваффа Юсуфи. У нее боевики убили девять родственников.

В ближайшее время в городе будет налажен водопровод и подача электроэнергии, власти обещают в первую очередь восстановить работу школ и больниц. "Наш город был очень развит, много прекрасных зданий было построено и строилось, мы были счастливы в нашем доме. Я не был богатым человеком, но посмотрите, как мы жили тогда. Боевики разрушили нашу жизнь", - добавляет Саид Юсуфи.

Хадиже Хариб повезло куда меньше. В ее квартире не осталось ничего, кроме мусора и бойниц для ведения огня. На стенах - карточки, где на английском написано, в каком направлении надо стрелять и по каким целям. "Это не люди, а настоящие звери. Мы бежали отсюда, бросив все имущество, сейчас нам придется начинать все с нуля", - пояснила Хариб журналистам.

В районы города, уже очищенные саперами, постепенно возвращается мирная жизнь. Абу Ами открыл продуктовую лавочку. "В первую очередь мы торгуем тем, что нужно каждый день. Это вода, крупа, хлеб. Население города увеличивается с каждым днем", - сказал журналистам Абу Ами.

Власти провинции Идлиб считают, что всего в город могут вернуться до 100 тыс. человек.