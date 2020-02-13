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Киев заявил о достижении готовности к расширенной программе партнерства с НАТО

В настоящий момент в программе участвуют Швеция, Финляндия, Грузия, Иордания и Австралия

КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Украина преуспела в переходе на стандарты НАТО и готова присоединиться к Программе партнерства расширенных возможностей. Такое мнение в четверг на встрече с министром обороны Канады Харджитом Сингхом Саджаной и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе высказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Наши партеры по НАТО знают, что присоединение к Программе партнерства расширенных возможностей остается абсолютным приоритетом для Украины. Украина сделала значительный прогресс во внедрении стандартов альянса и уже соответствует военным критериям присоединения к программе. Мы готовы, и сейчас есть замечательное окно возможностей", - цитирует его слова пресс-служба украинского военного ведомства. Он также призвал партнеров поддержать это решение.

Украина заявила о желании стать участником Программы партнерства расширенных возможностей НАТО минувшей осенью, а позже подала официальную заявку. Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон подчеркнула, что Вашингтон поддержит присоединение страны к программе, однако в ответ ждет от Киева усиления борьбы с коррупцией и активных реформ в военной сфере.

Данная программа утверждена в сентябре 2014 года на саммите альянса в Уэльсе, она нацелена на развитие максимально тесных связей с основными партнерами альянса. В настоящий момент в ней участвуют Швеция, Финляндия, Грузия, Иордания и Австралия.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в Конституцию Украины, закрепляющие стремление страны в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса". Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями НАТО закреплено в принятой в 2015 году военной доктрине. Избранный в апреле 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подтвердил неизменность этого курса.

Теги
АвстралияШвецияУкраинаГрузияИорданияФинляндияСтолтенберг, ЙенсЗеленский, Владимир АлександровичЗагороднюк, Андрей Павлович
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