В дебатах в Лас-Вегасе будут участвовать пять демократов

НЬЮ-ЙОРК, 13 февраля. /ТАСС/. Пять претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента США смогут принять участие в общенациональных теледебатах 19 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада), а участие еще одного участника предвыборной гонки - экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга - пока под вопросом. Об этом сообщил в четверг интернет-портал Election Central, размещающий информацию о подготовке к американским выборам.

К участию в теледебатах, которые пройдут в зале Paris Theater в Лас-Вегасе, по решению Национального комитета Демократической партии будут допущены те претенденты, кто получил голос хотя бы одного делегата национального съезда по итогам собраний партийных активистов и первичных выборов, проходивших в штатах Айова и Нью-Гэмпшир, или же те, кто получил 10% голосов потенциальных избирателей-демократов по итогам четырех общенациональных опросов. Этим требованиям сейчас соответствуют бывший вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар и экс-мэр города Саут-Бенда (штат Индиана) Пит Буттеджадж.

Национальный комитет Демократической партии отменил ранее действовавшее требование, согласно которому претендент, допущенный к теледебатам, должен был собрать пожертвования по крайней мере у 225 тыс. потенциальных избирателей. В результате возможность участвовать в серии общенациональных теледебатов впервые может получить экс-мэр Нью-Йорка который с самого начала самостоятельно финансировал свою кампанию и потому не соответствовал требованию о сборе пожертвований. Как отметил "Элекшнз сентрал", политик сможет участвовать в дебатах в том случае, если заручится достаточной поддержкой избирателей по итогам опросов.

Третьи в нынешнем году и уже девятые с середины прошлого года общенациональные дебаты будет транслировать телекомпания NBC. Они начнутся в 21:00 по местному времени (05:00 мск 20 февраля).

Через два дня после дебатов, 22 февраля, в Неваде пройдут собрания активистов Демократической партии, на которых будут выдвигаться 36 делегатов от этого штата на национальный съезд партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин), где будет названо имя соперника Дональда Трампа на выборах. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.