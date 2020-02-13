Новая стратегия развития армии Израиля направлена на скорейшее завершение военных кампаний

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 февраля. /ТАСС/. Генеральный штаб Армии обороны Израиля представил новый стратегический план развития вооруженных сил на ближайшие пять лет, который предусматривает широкое внедрение передовых технологий, массовое использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и списание устаревших боевых платформ ради сокращения продолжительности военных операций и кампаний.

"Новый многолетний план развития Армии обороны Израиля "Тнуфа" ("Размах" в переводе с иврита, английское название Momentum - прим. ТАСС) на период с 2020 по 2024 год был утвержден министром обороны (Нафтали Беннетом) и представлен премьер-министру (Биньямину Нетаньяху). Он также должен быть утвержден правительством Израиля", - сообщила в четверг армейская пресс-служба. "Суть плана заключается в повышении летальности (ВС Израиля) как по объему, так и по точности. Наряду с повышением летальности многолетний план направлен на повышение готовности и адаптивности, что необходимо для противостояния новым вызовам в регионе", - добавили военные, отметив, что целями новой концепции развития также являются "повышение боеготовности и наращивание военного преимущества" вооруженных сил еврейского государства.

"Выполнение многолетнего плана "Тнуфа" позволит армии Израиля значительно увеличить свои возможности, в частности приумножить летальность по объему и точности, что создаст условия для сокращения продолжительности военных кампаний", - отметил глава Генштаба Авив Кохави, чьи высказывания распространила в четверг армейская пресс-служба. "Существующие вокруг нас вызовы не позволяют ждать, а потому мы начинаем реализацию плана, несмотря на существующие сложности", - добавил он.

Газета Yedioth Ahronoth отмечает, что в Израиле с момента первых в 2019 году парламентских выборов, прошедших 9 апреля, действует переходное правительство под руководством Нетаньяху. 2 марта предстоят уже вторые повторные и третьи за 12 месяцев выборы. По их итогам должны быть сформированы правительственная коалиция и полноценный кабинет, который уже сможет утвердить концепцию развития армии.

Заявления армейского представителя

Официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус пояснил в четверг на брифинге для иностранных журналистов, что Генштаб считает одной из главных задач на ближайшие годы противостояние военизированным террористическим группировкам, "обладающим возможностями и структурой, достойными целой армии". Атаки со стороны таких формирований, по его словам, "могут произойти сразу на двух или трех фронтах, причем одновременно", и "сопровождаться массированными ракетными обстрелами гражданского населения и инфраструктуры Израиля".

"Мы намерены еще больше нарастить наше наступательное и оборонительное преимущество перед нашими врагами", - продолжил Конрикус, отметив, что Израиль планирует разработать беспилотники для ведения боевых действий в городской среде. "Мы закупим, разработаем и переоснастим очень большое количество БПЛА различных типов для того, чтобы быть в состоянии использовать подавляющую огневую мощь и наносить предельно четкие удары по противнику, который либо зарывается в землю, либо прячется в зонах городской застройки", - добавил он.

"Мы хотим максимально сократить продолжительность боевых действий и добиться в сжатые сроки существенных достижений на поле боя, сведя при этом к минимуму потери и ущерб со своей стороны", - сказал Конрикус. Для этого будут разработаны и закуплены новые системы противоракетной и противовоздушной обороны, способные, в частности, в автоматическом режиме отражать атаки БПЛА. Конрикус также сообщил, что в рамках программы "Тнуфа" армия Израиля "спишет большое количество устаревших боевых платформ", включая существенное число танков.