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Трамп заявил о близости к договоренностям с "Талибаном" о прекращении силовых действий

По словам президента США, ясность в этом вопросе появится в течение двух недель

НЬЮ-ЙОРК, 13 февраля. /ТАСС/. Вашингтон вскоре может достичь договоренностей с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) о прекращении силовых действий в Афганистане. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналисту американской радиостанции IHeart, вышедшем в эфире в четверг.

Американскому лидеру был задан вопрос о том, подготовили ли власти США и "Талибан" "предварительный план мирных договоренностей". "Мы работаем над ним", - ответил Трамп. "Я думаю, что мы очень близки [к этому]. Думаю, есть высокая вероятность того, что мы достигнем договоренностей, - добавил он. - Увидим. Ясно станет в течение двух недель".

Трамп констатировал, что США "хотели бы вернуть своих военных домой" из Афганистана. "У нас очень хороший диалог. Увидим, ясно станет через неделю или две", - сказал глава Белого дома.

Теги
АфганистанСШАТрамп, Дональд
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