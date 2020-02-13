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В Пентагоне утверждают, что перехватили в Аравийском море иранские ракетные комплексы

По информации ведомства, данные вооружения идентичны задержанному 25 ноября в Оманском заливе эсминцем США грузу, который якобы предназначался для хуситов в Йемене

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Экипаж ракетного крейсера США Normandy перехватил на прошлой неделе в Аравийском море груз со 150 противотанковыми ракетными комплексами иранского производства. С таким утверждением выступило в четверг Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

"Вооружения включали 150 противотанковых ракетных комплексов, являющихся иранскими копиями противотанковых ракетных комплексов Kornet, три иранских ракеты класса "земля - воздух", тепловизионные оружейные прицелы, компоненты беспилотников и надводных судов", - говорится в сообщении пресс-службы СЕНТКОМ.

Как заявляют в командовании, данные вооружения идентичны задержанному 25 ноября в Оманском заливе эсминцем США грузу, который якобы предназначался для хуситов в Йемене.

Теги
СШАЙемен
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