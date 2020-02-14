Ближний Восток и Ливия станут основными темами Мюнхенской конференции по безопасности

В течение трех дней участники форума, помимо Ближнего Востока и Ливии, обсудят целый ряд тем, таких как отношения Запада и РФ, "Северный поток - 2", кризис на Украине, будущее европейской политики в области обороны, вызовы, стоящие перед Западом и НАТО, изменение международного порядка, барьеры в мировой торговле, влияние изменения климата на безопасность.

БЕРЛИН, 14 февраля. /ТАСС/. Ситуация на Ближнем Востоке на фоне обострения отношений Ирана и США, Сирия и конфликт в Ливии обещают стать центральными темами открывающейся в пятницу международной Мюнхенской конференции по безопасности. 56-й по счету форум примет рекордное число участников: в баварскую столицу прибудут около 800 политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира. Россию на нем будет представлять глава МИД Сергей Лавров.

В преддверии конференции ее глава Вольфганг Ишингер отметил, что сейчас на планете столько конфликтов, что трех дней слишком мало для обсуждения всех кризисов. Он указал на "непростительные промахи" международного сообщества в том, что касается ситуации в Сирии и Ливии. "У нас стало больше кризисов, больше скверных кризисов, больше страшных событий, которые едва ли можно себе представить", - констатировал руководитель форума. По его словам, с каждым годом усиливается впечатление, что мировое сообщество не в состоянии взять под контроль региональные конфликты. Мюнхенская конференция по безопасности призвана помочь преодолеть это чувство беспомощности, полагает Ишингер.

Ожидается около 35 глав государств и правительств

Всего организаторы ожидают прибытия в Мюнхен около 35 глав государств и правительств, почти 100 министров иностранных дел и обороны. Российскую делегацию возглавит Лавров. Как сообщил Ишингер, прибудут "высокопоставленные сотрудники министерств иностранных дел и обороны, представители деловых кругов" РФ. На полях конференции в субботу состоится германо-российский бизнес-завтрак под руководством Лаврова и его германского коллеги Хайко Мааса.

Несмотря на предвыборную гонку в Соединенных Штатах, ожидается широкое участие американской стороны. В Мюнхен прибудут госсекретарь Майкл Помпео, шеф Пентагона Марк Эспер, министр энергетики Дэн Бруйетт, большая делегация Конгресса, в частности сенатор-республиканец Митт Ромни и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Ожидаются президент Франции Эмманюэль Макрон, министр иностранных дел Китая Ван И, премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Макрон в субботу будет вести одну из дискуссий. С программной речью на форуме выступит президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который в былые годы постоянно участвовал в конференции, но в другой ипостаси - главы МИД ФРГ. Канцлера Ангелы Меркель в Мюнхене не будет: она, как правило, приезжает на форум раз в два года и уже выступала в прошлом году.

Традиционным гостем конференции является глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Он будет участвовать и на этот раз. В центре общего внимания, безусловно, окажется ситуация вокруг иранской ядерной сделки.

Среди спикеров также числится президент Украины Владимир Зеленский, который впервые примет участие в мюнхенском форуме. "Мы смогли найти хорошее решение для того, чтобы состоялось первое выступление украинского президента", - сказал Ишингер.

16 февраля на полях форума состоится встреча по Ливии на министерском уровне, на которой будет обсуждаться реализация решений берлинской конференции, прошедшей 19 января. Как сообщили организаторы, переговоры, скорее всего, пройдут в первой половине дня с тем, чтобы об их результатах можно было проинформировать на закрытии Мюнхенской конференции по безопасности. Еще одним смежным мероприятием станет министерская встреча возглавляемой США международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Повышенные меры безопасности

Форум пройдет в Мюнхене в фешенебельном отеле Bayerischer Hof в условиях повышенных мер безопасности. Район в центре города рядом с гостиницей по традиции полностью оцепят сотрудники правоохранительных органов. Правопорядок будут обеспечивать примерно 3,9 тыс. полицейских.

Помощь баварским стражам порядка окажут коллеги как минимум из восьми федеральных земель Германии. В Мюнхене на пятницу и выходные дни запланированы девять демонстраций, в том числе экологических активистов из движения Fridays for Future ("Пятницы ради будущего").

Учитывая, что конференция состоится на фоне вспышки пневмонии в Китае, организаторы пообещали принять все меры для того, чтобы провести мероприятие без ущерба для здоровья его гостей. "Мы хотим обеспечить нашим компетентным органам возможность сделать все для безопасности участников конференции. Мы как организаторы сделаем все зависящее от нас в сотрудничестве с органами здравоохранения - это касается мер дезинфекции и так далее", - подчеркнул Ишингер. Он также выразил надежду на то, что ограничения участия Китая в форуме не произойдет.

Мюнхенская речь Путина

В 2007 году на форуме с программной речью по внешней политике, вызвавшей огромный международный резонанс, выступил президент РФ Владимир Путин. Выступление главы государства было посвящено видению места и роли России в мире с учетом тогдашних реалий и угроз и неприемлемости однополярной модели в современной политике.

Путин тогда подчеркнул, что "односторонние, подчас нелегитимные действия не решили ни одной проблемы, а зачастую становятся генератором новых очагов напряженности", а "отдельные нормы одних государств, прежде всего США, перешагивают свои границы и навязываются в других государствах". Он отметил, что "международное право должно иметь универсальный характер".

"Нужен баланс интересов" в области безопасности, и мир может развиваться только на основе многосторонней модели, подчеркнул президент.