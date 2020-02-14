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Кризис в Сирии

Эрдоган назвал целью Турции в Идлибе предотвращение гибели 4 млн человек

По словам турецкого президента, эти люди "находятся под угрозой бомбежек режима" в Сирии

ТАСС, 14 февраля. Анкара принимает в сирийской провинции Идлиб определенные действия с целью спасти жизни 4 млн местных жителей. Об этом заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте Пакистана, куда прибыл с визитом. Трансляцию выступления вел телеканал NTV.

"Целью того, что мы делаем в последнее время в Идлибе, является предотвращение гибели четырех миллионов угнетенных людей, которые находятся там под угрозой бомбежек режима [Турция так называет официальные власти Сирии]", - сказал он. Президент отметил, что его страна "ставит перед собой цель останавливать кровопролитие, страдания и слезы везде, где они есть, от Ливии до Йемена".

Ситуация в Идлибе резко обострилась после того, как российские и турецкие военные в январе предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом.

10 февраля Эрдоган вновь заявил о гибели турецких военных под Идлибом. В ответ турецкие военные нанесли удары по более чем 120 целям сирийской армии. В Анкаре также сообщили о переброске в этот район дополнительных подразделений. Ранее в Анкаре уже прошли консультации российских и турецких военных дипломатов по Идлибу, в Москве рассчитывают на продолжение контактов.

Теги
ПакистанСирияТурцияЙеменРоссияЛивияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп Тайип
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