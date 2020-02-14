{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мюнхенская конференция по безопасности — 2020

В Киеве заявили, что не планируют встречи с представителями РФ на Мюнхенской конференции

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк подчеркнул, что такие встречи в рамках Мюнхенской конференции невозможны, так как Украина не встречается с представителями РФ на дипломатическом уровне

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Украинская делегация не планирует встречаться с представителями РФ на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Мы ни в коем случае не встречаемся с представителями России", - сказал он в эфире телеканала "Прямой".

Министр подчеркнул, что такие встречи в рамках Мюнхенской конференции невозможны, так как "Украина не встречается с представителями РФ на дипломатическом уровне".

Мюнхенская конференция по безопасности в этом году пройдет 14 - 16 февраля. Как сообщил глава форума Вольфганг Ишингер, организаторы ожидают прибытия в Мюнхен около 40 глав государств и правительств, примерно 60 министров иностранных дел, около 40 - обороны и других министров. Российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. На конференции запланировано выступление президента Украины Владимир Зеленский.

Мюнхенская конференция была основана в 1962 году немецким публицистом Эвальдом фон Клейстом как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. С 1999 года в ней стали принимать участие политики и военные из государств Центральной и Восточной Европы, а также представители бизнеса. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные и личные встречи политиков, которые обсуждают новые инициативы в сфере политики безопасности. Россия участвует в форуме с конца 1990-х годов.

Теги
УкраинаРоссияМюнхенская конференция по безопасности — 2020
Реклама на ТАСС
Кризис на Украине
Путин и Зеленский обсудили подготовку к следующей встрече лидеров "нормандской четверки"
Лидеры двух стран также обсудили вопросы планируемого обмена удерживаемыми лицами между Киевом, Россией и Донбассом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС