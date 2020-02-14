В Киеве заявили, что не планируют встречи с представителями РФ на Мюнхенской конференции

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Украинская делегация не планирует встречаться с представителями РФ на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Мы ни в коем случае не встречаемся с представителями России", - сказал он в эфире телеканала "Прямой".

Министр подчеркнул, что такие встречи в рамках Мюнхенской конференции невозможны, так как "Украина не встречается с представителями РФ на дипломатическом уровне".

Мюнхенская конференция по безопасности в этом году пройдет 14 - 16 февраля. Как сообщил глава форума Вольфганг Ишингер, организаторы ожидают прибытия в Мюнхен около 40 глав государств и правительств, примерно 60 министров иностранных дел, около 40 - обороны и других министров. Российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. На конференции запланировано выступление президента Украины Владимир Зеленский.

Мюнхенская конференция была основана в 1962 году немецким публицистом Эвальдом фон Клейстом как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. С 1999 года в ней стали принимать участие политики и военные из государств Центральной и Восточной Европы, а также представители бизнеса. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные и личные встречи политиков, которые обсуждают новые инициативы в сфере политики безопасности. Россия участвует в форуме с конца 1990-х годов.