Помпео заявил, что ВМС США перехватили более 350 иранских ракет, доставляемых хуситам

ТАСС, 14 февраля. ВМС США перехватили 358 ракет иранского производства, которые доставляли сторонникам мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситам) в Йемене. Об этом в пятницу сообщил госсекретарь США Майкл Помпео.

"ВМС США перехватили 358 ракет иранского производства и другие компоненты вооружений, которые доставляли хуситам в Йемен", - отметил глава Госдепартамента в своем Twitter. В связи с этим он вновь призвал страны - члены СБ ООН продлить оружейное эмбарго в отношении Тегерана. В четверг Центральное командование Вооруженных сил США утверждало, что экипаж ракетного крейсера Normandie перехватил на прошлой неделе в Аравийском море груз со 150 противотанковыми ракетными комплексами иранского производства.

20 июля 2015 года СБ ООН единогласно принял резолюцию 2231 в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который ограничил атомные разработки Тегерана исключительно гражданскими целями. При этом резолюцией предусмотрено пятилетнее сохранение оружейного эмбарго и запрет на поставку в Иран технологий баллистических ракет в течение восьми лет.

Власти США ранее не раз заявляли о необходимости продления эмбарго на поставки оружия Ирану. Отношения между США и Ираном резко обострились после одностороннего выхода Вашингтона из СВПД 8 мая 2018 года и восстановления против Тегерана режима американских экономических санкций, в том числе в сфере нефтяного экспорта. При этом президент США Дональд Трамп неоднократно утверждал, что готов к возобновлению диалога с иранскими властями. По его словам, Вашингтон заинтересован в замене СВПД на другой договор, который бы охватывал не только ядерную программу Ирана, но и широкий спектр других вопросов, включая ракетную программу Тегерана и его региональную политику.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в страну в марте 2015 года коалиции под руководством Саудовской Аравии. Операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена мятежников поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.