{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Помпео заявил, что ВМС США перехватили более 350 иранских ракет, доставляемых хуситам

Госсекретарь США вновь призвал страны - члены СБ ООН продлить оружейное эмбарго в отношении Тегерана

ТАСС, 14 февраля. ВМС США перехватили 358 ракет иранского производства, которые доставляли сторонникам мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситам) в Йемене. Об этом в пятницу сообщил госсекретарь США Майкл Помпео.

"ВМС США перехватили 358 ракет иранского производства и другие компоненты вооружений, которые доставляли хуситам в Йемен", - отметил глава Госдепартамента в своем Twitter. В связи с этим он вновь призвал страны - члены СБ ООН продлить оружейное эмбарго в отношении Тегерана. В четверг Центральное командование Вооруженных сил США утверждало, что экипаж ракетного крейсера Normandie перехватил на прошлой неделе в Аравийском море груз со 150 противотанковыми ракетными комплексами иранского производства.

20 июля 2015 года СБ ООН единогласно принял резолюцию 2231 в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который ограничил атомные разработки Тегерана исключительно гражданскими целями. При этом резолюцией предусмотрено пятилетнее сохранение оружейного эмбарго и запрет на поставку в Иран технологий баллистических ракет в течение восьми лет.

Власти США ранее не раз заявляли о необходимости продления эмбарго на поставки оружия Ирану. Отношения между США и Ираном резко обострились после одностороннего выхода Вашингтона из СВПД 8 мая 2018 года и восстановления против Тегерана режима американских экономических санкций, в том числе в сфере нефтяного экспорта. При этом президент США Дональд Трамп неоднократно утверждал, что готов к возобновлению диалога с иранскими властями. По его словам, Вашингтон заинтересован в замене СВПД на другой договор, который бы охватывал не только ядерную программу Ирана, но и широкий спектр других вопросов, включая ракетную программу Тегерана и его региональную политику.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в страну в марте 2015 года коалиции под руководством Саудовской Аравии. Операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена мятежников поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

Теги
БахрейнСуданСШАИорданияИранКувейтПакистанКатарОАЭЙеменЕгипетСаудовская АравияМароккоТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)
Реклама на ТАСС
Кризис на Украине
Путин и Зеленский обсудили подготовку к следующей встрече лидеров "нормандской четверки"
Лидеры двух стран также обсудили вопросы планируемого обмена удерживаемыми лицами между Киевом, Россией и Донбассом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС