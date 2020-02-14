Трюдо: Израиль и Палестина смогут урегулировать конфликт только путем прямых переговоров

МЮНХЕН, 14 февраля. /ТАСС/. Палестино-израильский конфликт может быть урегулирован только путем проведения прямых двусторонних переговоров. Об этом заявил журналистам премьер-министр Канады Джастин Трюдо в Мюнхене в рамках 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.

"Единственный путь [урегулирования конфликта] - это, если две стороны проведут переговоры, переговоры между Израилем и палестинским народом", - сказал он. Трюдо подчеркнул, что Канада будет приветствовать и поддержит любые шаги в этом направлении.

28 января президент США Дональд Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил в Вашингтоне ключевые положения так называемой сделки века - плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого лежит взаимное признание двух государств. Вашингтон предлагает неразрывно связать состоящую из сектора Газа и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а столицей арабского государства признать лишь часть Восточного Иерусалима (по словам Нетаньяху, речь идет об иерусалимском пригороде Абу-Дис). В то же время глава Белого дома назвал "неделимой столицей" Израиля весь Иерусалим и заявил о намерении США признать еврейские поселения израильской территорией. Лидер Палестины Махмуд Аббас и представители радикального движения ХАМАС решительно отвергли предложения президента США.