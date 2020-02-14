{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мюнхенская конференция по безопасности — 2020

Глава МИД Белоруссии обсудил с помощником госсекретаря США вопросы безопасности

Также глава МИД Белоруссии обсудил с европейским комиссаром по бюджету Йоханнесом Ханом актуальную повестку сотрудничества страны и Европейского союза, включая вопросы взаимодействия по линии Восточного партнерства

МИНСК,14 февраля./ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обсудил с помощником госсекретаря США по военно-политическим делам Кларком Купером вопросы международной и региональной безопасности. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе МИД Белоруссии по итогам первого дня визита Макея в Германию для участия в 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.

"На полях конференции Макей провел переговоры с помощником государственного секретаря США по военно-политическим делам Кларком Купером, в ходе которых был обсужден широкий спектр вопросов международной и региональной безопасности, а также развитие белорусско-американского диалога", - сообщает пресс-служба.

Кроме того, отмечается в сообщении, глава МИД Белоруссии обсудил с европейским комиссаром по бюджету Йоханнесом Ханом актуальную повестку сотрудничества страны и Европейского союза, "включая вопросы взаимодействия по линии Восточного партнерства". Также Макей обсудил с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Владимиром Норовым возможности активизации участия Белоруссии в деятельности данной организации, а также вопросы развития сотрудничества с ее странами-членами.

В первый день визита глава белорусского внешнеполитического ведомства принял участие в сессии открытия конференции, на которой выступил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, а также в ряде панельных дискуссий, в том числе по тематике укрепления мультилатерализма и роли Запада в современной системе международных отношений.

Теги
БелоруссияМюнхенская конференция по безопасности — 2020
Реклама на ТАСС
Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
Конгрессмен: обоснование операции против Сулеймани, представленное Трампом, было ложным
Конгрессмен Элиотт Энгел назвал абсурдным то, что администрация США, обосновывая удар по Сулеймани, сослалась на предоставленное главе Белого дома в 2002 году Конгрессом разрешение использовать военную силу в Ираке
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС