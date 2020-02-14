Глава МИД Белоруссии обсудил с помощником госсекретаря США вопросы безопасности

МИНСК,14 февраля./ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обсудил с помощником госсекретаря США по военно-политическим делам Кларком Купером вопросы международной и региональной безопасности. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе МИД Белоруссии по итогам первого дня визита Макея в Германию для участия в 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.

"На полях конференции Макей провел переговоры с помощником государственного секретаря США по военно-политическим делам Кларком Купером, в ходе которых был обсужден широкий спектр вопросов международной и региональной безопасности, а также развитие белорусско-американского диалога", - сообщает пресс-служба.

Кроме того, отмечается в сообщении, глава МИД Белоруссии обсудил с европейским комиссаром по бюджету Йоханнесом Ханом актуальную повестку сотрудничества страны и Европейского союза, "включая вопросы взаимодействия по линии Восточного партнерства". Также Макей обсудил с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Владимиром Норовым возможности активизации участия Белоруссии в деятельности данной организации, а также вопросы развития сотрудничества с ее странами-членами.

В первый день визита глава белорусского внешнеполитического ведомства принял участие в сессии открытия конференции, на которой выступил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, а также в ряде панельных дискуссий, в том числе по тематике укрепления мультилатерализма и роли Запада в современной системе международных отношений.