СМИ: Киев отверг опубликованный в Мюнхене "мирный план" по Донбассу

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Киев считает предложенный в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности документ с идеями об урегулировании конфликта в Донбассе частной инициативой и выражает несогласие с представленными тезисами. Об этом говорится в комментарии украинского внешнеполитического ведомства.

"Документ "12 шагов к усилению безопасности на Украине и евроатлантическом регионе" - это частная инициатива группы политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности и ситуации на Украине", - цитирует ответ ведомства издание "Украинская правда".

"Тезисы, содержащиеся в этом документе, не соответствуют официальной позиции украинского государства", - добавили в министерстве. При этом в МИД напомнили, что и сама Мюнхенская конференция по безопасности после критики в адрес обнародованного плана понизила его статус. "По информации руководства Мюнхенской конференции по безопасности, она также не признает этот материал официальным документом конференции. Текст документа удален с ее официального сайта", - подчеркнули в МИД.

Ранее в пятницу на сайте Мюнхенской конференции по безопасности появился документ под названием "12 шагов к усилению безопасности на Украине и евроатлантическом регионе". Его авторами была указана Группа лидеров по вопросам евроатлантической безопасности. Среди предложений оказались открытие дополнительных пунктов пропуска в Донбассе, активизация поиска пропавших без вести и разминирование. Кроме того, предлагалось изучить экономические возможности участия ЕС, России и западных компаний в восстановлении инфраструктуры востока Украины, а также аспекты ослабления санкционного режима против России.