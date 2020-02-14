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МВД Сербии: российско-сербский гуманитарный центр должен иметь региональный характер

Первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян заявил, что видит большие перспективы развития РСГЦ в Нише

НИШ /Сербия/, 14 февраля. /ТАСС/. Российско-сербский гуманитарный центр (РСГЦ) в Нише должен иметь региональный характер. Об этом заявил в пятницу, отвечая на вопрос ТАСС, госсекретарь МВД Сербии Милосав Миличкович.

"Предусмотрено, что центр должен носить региональный характер. Мы надеемся, что центр станет в полную силу работать в том направлении, для которого был создан. Также должен отметить, что открытость центра является доказательством того, что это действительно гуманитарный центр, а не что-то иное", - заявил он.

В свою очередь первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян заявил, что видит большие перспективы развития РСГЦ в Нише: "Сегодня мы приняли важные решения по развитию и статусу центра. Они станут импульсом для развития и будут иметь значение не только для Сербии, но и для всего региона. Центр будет носить гуманитарную роль регионального характера. На наш взгляд, у центра большая перспектива, и Международная организация гражданской обороны (МОГО) это сегодня подтвердила".

Обвинения в шпионаже

Как ранее заявляли представители правительства Сербии, Запад оказывает давление на Белград в вопросе отношений с Москвой, в том числе препятствуя предоставлению центру официального статуса. В рамках антироссийской кампании сотрудников центра даже обвиняли в шпионаже. В ответ руководство РСГЦ открыло центр для посещений представителями структур ООН и любых других организаций, дипломатами 24 часа в сутки.

Важность открытого формата работы центра подчеркнул посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. "РСГЦ - уникальный центр с точки зрения международного опыта. Очень важной задачей является добиться того, чтобы этот центр стал региональным. К сожалению, тут присутствует большая зловредная политизация вопроса", - указал дипломат, добавив, что "главным оружием против любых обвинений является открытость нашего центра".

Миссия гуманитарного центра

Российско-сербский гуманитарный центр учрежден на основании соглашения между правительством РФ и правительством Сербии от 25 апреля 2012 года, которое подписали в Нише на тот момент российский министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков и министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич. Правовой основой образования центра послужило соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного реагирования, предупреждения стихийных бедствий и техногенных аварий, а также ликвидации их последствий от 20 октября 2009 года.

РСГЦ - межправительственная гуманитарная некоммерческая организация, пользующаяся правами юридического лица. Центр создан в целях обеспечения гуманитарного реагирования на чрезвычайные ситуации на территории Сербии и других стран Балканского региона. На него возлагается ответственность за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, а также оказание чрезвычайной гуманитарной помощи населению, пострадавшему от ЧС.

Центр также отвечает за реализацию совместных проектов и программ на территории Сербии и других стран Балканского региона, в том числе по гуманитарному разминированию.

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