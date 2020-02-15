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Кризис в Сирии

В США считают, что Россия нацелилась на военное решение конфликта в Сирии

Представитель американской администрации высокого ранга уточнил, что речь идет не только об Идлибе

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов убеждены в том, что Россия нацелилась на военное решение конфликта в Сирии. Такое мнение выразил в пятницу на брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.

"Мы пытаемся предпринимать военные, политические и дипломатически усилия не для того, чтобы выиграть эту войну, а чтобы вернуть ситуацию обратно к решению с помощью переговоров, чтобы мы могли сесть за стол переговоров с Россией, как это делал [госсекретарь США Майкл] Помпео в мае в Сочи с [президентом России Владимиром] Путиным, и попытаться достичь компромисса", - приводятся его слова в стенограмме брифинга, которую распространила пресс-служба Госдепартамента США.

"Однако в настоящий момент Россия буквально нацелена на военное решение", - утверждал представитель администрации, отметив, что "речь идет не только об Идлибе".

"По конституционному комитету <...> мы не видим никаких подвижек с тех пор, как он был сформирован. Он был заблокирован [президентом Сирии Башаром] Асадом, и если Россия и хотела продвигаться дальше в этом направлении, то ей не удалось убедить Асада, но Асад при этом ничего не может делать без российской поддержки", - считает ведущий брифинга.

Россия, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, важность мирного урегулирования сирийского кризиса и продвижения политического процесса.

Обострение ситуации

Ранее в сирийской провинции Идлиб резко обострилась ситуация после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом.

Утром 11 февраля сирийская оппозиция, поддерживаемая Турцией, приступила к масштабным атакам против войск сирийской армии по двум направлениям - на город Саракиб и населенный пункт Нейраб, расположенный севернее Саракиба в провинции Идлиб. Наступление оппозиции велось под мощным огневым прикрытием турецкой артиллерии. Активное участие в боях принимали сторонники террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Отряды сирийской армии отразили эти атаки. Боевики понесли значительные потери убитыми и ранеными.

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