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Кризис в Сирии

Вице-премьер Турции заявил о выполнении договоренностей по Идлибу

Фуат Октай также сообщил, что Турция "не сможет справиться с новой волной беженцев"

АНКАРА, 15 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер Турции Фуат Октай выступил в субботу с утверждением, что Анкара выполнила все необходимые обязательства перед Россией и Ираном в рамках договоренностей по Идлибу.

"Турция выполнила свои обязательства в сирийском Идлибе в рамках договоренностей с Россией и Ираном. Турция четко донесла до РФ свою позицию по Идлибу", - приводит его слова агентство Reuters.

По данным телеканала NTV, Октай также напомнил, что Турция "не сможет справиться с новой волной беженцев".

Теги
ТурцияКризис в Сирии
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