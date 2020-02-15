Вице-премьер Турции заявил о выполнении договоренностей по Идлибу

АНКАРА, 15 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер Турции Фуат Октай выступил в субботу с утверждением, что Анкара выполнила все необходимые обязательства перед Россией и Ираном в рамках договоренностей по Идлибу.

"Турция выполнила свои обязательства в сирийском Идлибе в рамках договоренностей с Россией и Ираном. Турция четко донесла до РФ свою позицию по Идлибу", - приводит его слова агентство Reuters.

По данным телеканала NTV, Октай также напомнил, что Турция "не сможет справиться с новой волной беженцев".