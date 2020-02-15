США предложили НАТО разместить дополнительные силы в Ираке для борьбы с ИГ

МЮНХЕН /Германия/, 15 февраля. /ТАСС/. США предложили партнерам по НАТО разместить в Ираке дополнительные силы для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил в субботу министр обороны США Марк Эспер на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы обсудили вопрос [Ирака] с партнерами по НАТО. Мы составили предложение о размещении дополнительных сил в Ираке для более активных действий. В Ираке наша коалиция должна продолжить борьбу с ИГ, - заявил глава Пентагона. - Затем надо оказать помощь иракским структурам безопасности, чтобы они в дальнейшем могли взять на себя те задачи, которые выполняли мы, и продолжить борьбу с ИГ своими силами".