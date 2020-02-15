В Турции считают, что НАТО необходимо рассмотреть принятие в альянс новых стран-членов

МЮНХЕН /Германия/, 15 февраля. /ТАСС/. Турция выступает за расширение НАТО, и альянсу следует предоставить Планы действий для членства (ПДЧ) странам-аспирантам. Об этом в субботу заявил глава внешнеполитического ведомства республики Мевлют Чавушоглу в беседе с грузинскими журналистами на полях 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.

"Турция выступает за расширение Североатлантического альянса. У НАТО есть страны-аспиранты, и им должен быть предоставлен План действий для членства. Это является нашей, турецкой позицией", - приводит слова министра телеканал "Рустави 2".

В конце января на Всемирном экономическом форуме в Давосе Чавушоглу заявил, что Турция выступает за принятие Грузии в состав Североатлантического альянса. Глава турецкого МИД отметил, что Грузия нуждается в НАТО так же, как и альянс в Грузии.

Грузия сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов. В ноябре 2002 года тогдашний президент республики Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге заявил о желании страны стать членом альянса. Это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили. Новое правительство, пришедшее к власти после победы коалиции "Грузинская мечта" в октябре 2012 года, продолжило курс на интеграцию в НАТО, однако в то же время "важнейшей задачей" грузинской внешней политики новые власти назвали "поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии".

В 2014 году на саммите НАТО в Уэльсе Грузии предоставили "Существенный пакет Грузия - НАТО" (SNGP), а также статус страны-аспиранта. В 2015 и 2016 годах Тбилиси посещал генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Он заверял, что Грузия станет членом НАТО, но отмечал, что не может назвать точных сроков вступления страны в альянс.