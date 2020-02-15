В Катаре заявили, что переговоры с Эр-Риядом по решению кризиса приостановили в январе

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Переговоры по урегулированию кризиса между Катаром и Саудовской Аравией не принесли успеха и были приостановлены в начале января текущего года. Об этом заявил в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности заместитель премьер-министра, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Мы выступали за диалог с самого начала кризиса, - указал он. - Прошло уже почти три года, а вина за то, что случилось, лежит не на нас". "Нами четко и открыто заявлялось, что мы примем любые искренние усилия для решения проблемы, и, действительно, мы продемонстрировали это, когда поступило предложение в конце прошлого года, - подчеркнул глава МИД. - К сожалению, эти усилия не увенчались успехом и были приостановлены в начале января. Однако и здесь хотелось бы прояснить, что Катар не был причиной этому и не имел никакого отношения к приостановке. Мы останется на прежних позициях [готовности к диалогу]".

Летом 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. Страны, в частности, закрыли воздушное пространство для катарской авиации. В Дохе назвали решение арабских соседей необоснованным. Позднее эти четыре страны сформировали список требований, которые в Катаре посчитали невыполнимыми и призвали пересмотреть. В их число вошли понижение уровня дипломатических отношений с Ираном, закрытие телеканала "Аль-Джазира", прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в Катаре.

В преддверии проходившего 10 декабря прошлого года в Эр-Рияде 40-го саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) глава катарского МИД впервые с начала кризиса подтвердил факт ведения переговоров с Саудовской Аравией о нормализации отношений. Он, в частности, констатировал наличие определенного прогресса и выразил надежду на то, что они приведут к положительному исходу, поблагодарив эмира Кувейта за его традиционно посреднические усилия в деле сближения двух стран.

Во время встречи в верхах, на которую эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани не поехал, направив вместо себя премьера, глава саудовского МИД Фейсал бен Фархан Аль Сауд подтвердил, что аравийские монархии Персидского залива нацелены на преодоление раскола в отношениях с Дохой.