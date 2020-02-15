{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

В Канаде заявили, что пять стран требуют от Ирана срочной компенсации за сбитый лайнер

Глава канадского МИД уточнил, что на полях 56-й Мюнхенской конференции по безопасности главы МИД пяти стран встретились с Мохаммадом Джавадом Зарифом и передали ему эти требования

МЮНХЕН /Германия/, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Канады, Афганистана, Великобритании, Швеции и Украины требуют от Ирана незамедлительной выплаты компенсаций родным погибших пассажиров украинского самолета, по ошибке сбитого в небе над Тегераном. Об этом в субботу заявил журналистам в Мюнхене глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань.

"Мы настаиваем на том, чтобы Иран срочно выплатил компенсации семьям погибших в соответствии с международными стандартами", - цитирует его телеканал CBC. По словам министра, размер компенсации должен быть един для всех, кому они положены, а процесс выплат должен начаться "как можно быстрее".

"Мы будем судить Иран по его действиям, а не по его заявлениям", - подчеркнул министр. Шампань сообщил, что на полях 56-й Мюнхенской конференции по безопасности главы МИД указанных стран встретились с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом и передали ему эти требования.

Ранее Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина создали специальную группу, которая будет оперативно доводить до родственников погибших всю информацию о ходе расследования причин катастрофы и заниматься оказанием необходимой им помощи.

Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" 8 января потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана 11 января распространил заявление, в котором признал, что самолет был по ошибке сбит расчетом противовоздушной обороны страны.

Теги
АфганистанШвецияУкраинаКанадаИранВеликобританияКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
Реклама на ТАСС
СМИ: коалиция проводит спасательную операцию на месте крушения ее самолета в Йемене
Ранее представитель вооруженных сил йеменского мятежного движения заявил, что Tornado был уничтожен с помощью ракеты класса "земля - воздух" в провинции Эль-Джауф
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС