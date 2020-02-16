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Мюнхенская конференция по безопасности — 2020
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В Airbus сообщили, что разработка прототипа ударного БПЛА Eurodrone завершается

Гендиректор Airbus Defence and Space Дерк Хоук заявил, что от выполнения программы Eurodrone напрямую зависит будущее более крупных и значимых европейских оборонных проектов

ТАСС, 16 февраля. Консорциум европейских авиационных предприятий завершает разработку прототипа ударного беспилотника нового поколения Eurodrone. Об этом в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности сообщил генеральный директор компании Airbus Defence and Space (оборонное подразделение концерна Airbus) Дерк Хоук.

"В настоящее время Airbus совместно с французской компанией Dassault Aviation и итальянским концерном Leonardo завершает подготовку прототипа по программе Eurodrone", - сказал Хоук в интервью корпоративному телеканалу, видеозапись которого опубликована пресс-службой концерна. "Данный проект является чрезвычайно важным для европейской [оборонной] промышленности: в частности, его реализация позволит сохранить в Европе высокие технологии, необходимые для строительства беспилотной авиации", - добавил он.

По словам Хоука, от выполнения программы Eurodrone напрямую зависит будущее более крупных и значимых европейских оборонных проектов. "Провал реализации Eurodrone может поставить под удар проект по созданию европейского истребителя пятого поколения FCAS (Future Combat Air System). В то же время создание беспилотника позволит выработать детализированную дорожную карту программы FCAS", - пояснил Хоук.

В октябре 2019 года Министерство обороны Германии, принимающее участие в создании беспилотного летательного аппарата Eurodrone, сообщило о трудностях в реализации программы и вероятном сдвиге сроков его серийного производства.

Eurodrone представляет собой ударный беспилотник с большой дальностью полета. Впервые полномасштабный макет Eurodrone был представлен в апреле 2018 года.

О затратах НАТО

 По словам Хоука, увеличение затрат членов Североатлантического альянса (НАТО) до 2% от национального валового внутреннего продукта (ВВП) позволит реализовать масштабные европейские программы по созданию вооружений.

"Увеличение оборонных расходов членов НАТО до 2% от ВВП является важным фактором, способствующим финансированию крупных европейских оборонных проектов [по созданию военной техники] <...> Все зависит от своевременного финансирования, в том числе международная программа по созданию боевого самолета [5-го поколения] FCAS (Future Combat Air System)", - сообщил Хоук на конференции.

Говоря о проекте FCAS, гендиректор подчеркнул его многоплановость и технологичность. "В частности, в комплекс FCAS интегрируются облачные вычислительные мощности, позволяющие своевременно обрабатывать данные и передавать их на истребитель. Для этого нам нужны технологии, которые могут быть созданы в Европе <...> Эта программа [FCAS] дает европейским странам возможность разработать такие технологии", - подчеркнул Хоук.

Программа FCAS является первым европейским проектом по созданию истребителя пятого поколения исключительно странами региона. В настоящее время в ней принимают участие Франция, Германия и Испания.

Теги
ГерманияМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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