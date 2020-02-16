СМИ: колонна американской военной техники направилась из Ирака на территорию Сирии

ТАСС, 16 февраля. Колонна боевой техники американской армии, состоящей из нескольких десятков транспортов, направилась из Ирака в Сирию. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Sky News Arabia.

По его сведениям, "американская военная колонна отправляется из Ирака на сирийскую территорию". Указывается, что в колонне находится более 50 единиц военной техники.

В минувший вторник помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты не собираются вмешиваться в ситуацию на земле в сирийской провинции Идлиб, хотя обеспокоены происходящим в регионе.

В конце 2019 года глава Пентагона заявил, что США начинают вывод около 1 тыс. американских военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции. 16 октября силы возглавляемой США международной коалиции полностью ликвидировали свою военную базу, находившуюся в районе города Кобани (Айн-эль-Араб) в 150 км от Алеппо на севере Сирии, а также оставили города Ракку и Табку на северо-востоке арабской республики.

Объединенное оперативное командования ВС Ирака сообщило тогда, что подразделения американской армии, которые Вашингтон выводит из северо-восточной части Сирии, не получали разрешение иракских властей на то, чтобы остаться на иракской территории.