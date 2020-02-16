Следующая встреча по Ливии пройдет в марте

МЮНХЕН /Германия/, 16 февраля. /ТАСС/. Следующая встреча по ливийскому урегулированию в рамках так называемого берлинского процесса состоится в марте под председательством Италии. Об этом заявил в воскресенье в Мюнхене глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Мы передаем эстафетную палочку Италии, которая организует следующую встречу в марте в Риме", - сказал министр.

Нарушения эмбарго

Маас также заявил, что многочисленные нарушения эмбарго на поставки оружия в Ливию фиксировались в последние недели, нарушители должны знать, что не уйдут от ответа.

"Было очевидно, что в последние недели совершались многочисленные нарушения эмбарго", - сказал он. "Нарушители должны осознавать, что для них это не останется без последствий", - заверил глава МИД Германии.

Он также отметил, что страны ЕС пока не могут достигнуть единодушия по вопросу возможной миссии по контролю над соблюдением эмбарго на поставки оружия в Ливию, но Германия готова внести свой вклад.

"Мы видим разные возможности, как это можно делать", - сказал он. "Мы поговорим завтра об этом [на встрече глав МИД стран ЕС]", - подчеркнул Маас. "Сначала мы должны договориться о том, как может выглядеть такая миссия, здесь нам пока не удалось достигнуть единодушия", - констатировал министр.