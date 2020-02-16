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Мюнхенская конференция по безопасности — 2020
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Глава МИД Франции: недоверие между ЕС и Россией не должно влиять на диалог по безопасности

Жан-Ив Ле Дриан отметил, что, несмотря на то, что у России "своя повестка дня", у сторон "много общих тем, сотрудничество по которым принесет пользу"

МЮНХЕН /Германия/, 16 февраля. /ТАСС/. Возникающее между Евросоюзом и Россией недоверие не должно влечь за собой отказ от диалога Брюсселя и Москвы по вопросам безопасности. С таким призывом выступил в воскресенье в ходе Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Если и есть недоверие между Брюсселем и Россией, а оно еще есть из-за различных действий, это не означает, что мы должны отказаться от обсуждения вопросов безопасности с Россией", - сказал глава МИД Франции.

Ле Дриан отметил, что, несмотря на то, что у России "своя повестка дня", у сторон "много общих тем, сотрудничество по которым принесет пользу". "И это то, о чем мы говорили недавно во время визита президента Эмманюэля Макрона в Польшу", - сказал французский министр.

При этом он отметил, что Франция "разделяет ценности с США и другими странами, которые соблюдают верховенство закона, демократии и свободу".

Ле Дриан подчеркнул, что Париж придерживается видения, которое заключается в "поддержке друг друга".

Теги
РоссияФранцияЛе Дриан, Жан-ИвМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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