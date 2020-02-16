СМИ: военная полиция России начала размещение на шоссе Алеппо - Дамаск

ТАСС, 16 февраля. Подразделения российской военной полицией размещаются вдоль стратегического шоссе Алеппо - Дамаск, проходящего через провинцию Идлиб. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al-Hadath.

"Российская военная полиция начала размещение вдоль международной трассы М-5, пересекающей территорию Идлиба", - указывает телеканал.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщал 12 февраля о полном освобождении от террористов важнейшей транспортной артерии Сирии - дороги М-5, связывающей находившуюся в блокаде северную столицу Алеппо с южными городами Сирии - Хамой, Хомсом и Дамаском.

В заявлении указывалось, что после установления контроля над последним участком этой международной трассы "создана зона безопасности, предусмотренная российско-турецким меморандумом от 17 сентября 2018 года".

Террористы контролировали шоссе М-5 на отрезке от города Хама до Алеппо с 2014 года, в результате движение транспорта по трассе юг - север из Дамаска шло по объездной дороге Атрая - Ханасир через пустыню, что увеличивало расстояние на 175 км.

В январе командование ВС Сирии поставило перед войсками задачу освободить от бандформирований юго-западные окрестности Алеппо. В результате проведенной военной операции удалось вернуть под контроль стратегическую автотрассу, протяженность которой составляет 432 км.