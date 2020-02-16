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Главы МИД стран ЕС обсудят миссию по контролю за эмбарго оружия в Ливию 17 февраля

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо подчеркнул, что все решения будут приниматься совместно с ООН и при участии ливийских представителей

МЮНХЕН /Германия/, 16 февраля. /ТАСС/. Миссия по контролю за соблюдением эмбарго на поставки оружия в Ливию будет обсуждаться на заседании глав МИД стран ЕС в Брюсселе 17 февраля. Об этом сообщил в воскресенье журналистам на полях Мюнхенской конференции министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

"На заседании в понедельник будет обсуждаться миссия по контролю за эмбарго оружия в Ливию, потому что оно продолжает поступать по воздуху, по морю и по суше, несмотря на принятые на Берлинской конференции решения. Разумеется, все решения будут приниматься совместно с ООН и при участии ливийских представителей", - сказал Ди Майо. Он добавил, что речь не идет о военной миссии, но о миссии, которая "может пользоваться военными инструментами, чтобы избежать попадания оружия в Ливию". "Нужна миссия со специальным мандатом и конкретными задачами по контролю над воздушным пространством, морскими и сухопутными границами", - уточнил итальянский министр. При этом он выразил убеждение, что пресечение поставок оружия в Ливию является ключевым условием для развития мирного процесса. "Не имея оружия, стороны будут более уверенно идти по пути полного прекращения огня", - добавил Ли Майо.

Он также указал, что считает нынешнее соглашение о прекращении огня "пока слабым, но первым важным шагом". "Это соглашение, по крайней мере, не дало сторонам продолжать наступление", - отметил министр. Он также положительно отозвался о работе ливийского комитета "5+5".

19 января в Берлине прошла конференция по урегулированию в Ливии на уровне глав государств и правительств, в том числе РФ. В итоговом документе участники встречи призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО почти 10 лет назад. Стороны конфликта также согласились на создание специальной комиссии для мониторинга перемирия.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с Палатой представителей (парламентом) и поддерживаемый Ливийской национальной армией.

Теги
ИталияПереговоры о перемирии в ЛивииМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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