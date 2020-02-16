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Роухани считает "Ормузскую мирную инициативу" лучшим способом достижения мира в регионе

Тегеран стремится к решению противоречий со странами региона, отметил иранский президент

ТЕГЕРАН, 16 февраля. /ТАСС/. "Ормузская мирная инициатива", предложенная Тегераном, является лучшим способом достижения безопасности в регионе. Об этом заявил на пресс-конференции в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани.

"Мы все еще настаиваем на реализации "Ормузской мирной инициативы", поскольку это лучший вариант решения проблем в регионе", - сказал он. Президент добавил, что его страна стремится к решению противоречий со странами региона.

23 сентября 2019 года Роухани призвал все страны Персидского залива поддержать инициативу исламской республики по обеспечению безопасности судоходства в регионе. 25 сентября он представил проект "Ормузская мирная инициатива" на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Как пояснил иранский президента, речь идет о создании "коалиции на базе принципов и задач ООН при условии диалога, уважения суверенитета других стран, признания международного законодательства, отказа от агрессии и невмешательства во внутренние дела остальных государств".

Теги
ИранРоухани, Хасан
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