В Ливии считают, что Запад не сможет добиться политического решения конфликта в стране

ТАСС, 16 февраля. Западные страны не обладают достаточным влиянием и силой, чтобы достичь политического соглашения между противоборствующими сторонами ливийского конфликта. Такое мнение, как сообщил телеканал Al Jazeera, высказал в воскресенье глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри.

Высший государственный совет исполняет консультативную роль при международно признанном Правительстве национального согласия (ПНС) Ливии, которое возглавляет Фаиз Саррадж.

"Мы не уверены, что у стран Запада имеется достаточно сил, чтобы оказать давление на конфликтующие [в Ливии] стороны и добиться принятия политического соглашения между ними", - отметил аль-Мишри. Он добавил, что "мы [ливийцы] не доверяем международным посредникам в решении ливийского кризиса".

По убеждению аль-Мишри, "не может быть [достигнуто] никакого политического решения с [командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой] Хафтаром". Кроме того, по его словам, ПНС Ливии "не будет вести переговоров о политическом урегулировании, пока не добьется прогресса по военному направлению".

В Ливии в настоящее время параллельно существуют два органа исполнительной власти: ПНС, штаб-квартира которого находится в Триполи, и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с Палатой представителей (парламентом) и поддерживаемый ЛНА. Стороны находятся в состоянии конфликта друг с другом, между ними постоянно происходят столкновения.