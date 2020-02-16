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Полиция Баку пресекла попытку оппозиции провести несогласованную акцию перед зданием ЦИК

Главное управление полиции Баку сообщило, что задержанных нет

БАКУ, 16 февраля. /ТАСС/. Силы правопорядка азербайджанской столицы пресекли попытку оппозиции провести в воскресенье несанкционированную акцию перед зданием Центральной избирательной комиссии страны, задержанных нет. Об этом сообщило Главное управление полиции Баку.

"Несмотря на официальное предупреждение, сегодня около 15:00 (14:00 мск) группа лиц попыталась собраться перед зданием Центральной избирательной комиссии. Попытка пресечена сотрудниками полиции, участники акции удалены с территории. При этом серьезных нарушений закона не зафиксировано, задержанных и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Ранее оппозиционные партии "Мусават", РеАл ("Республиканская альтернатива"), движение D18 и ряд независимых кандидатов, участвовавших в состоявшихся в стране 9 февраля внеочередных парламентских выборах, обратились в мэрию Баку для получения разрешения на проведение 16 февраля митинга в центре города в знак протеста против результатов голосования. Городские власти санкционировали проведение акции на территории спортивно-тренировочной базы в поселке Локбатан в пригороде. Однако оппозиция заявила о решении провести митинг перед зданием Центризбиркома. Полиция предупредила организаторов акции, что любые попытки провести митинг в неразрешенном месте будут пресечены.

Внеочередные выборы в парламент Азербайджана были назначены президентом страны Ильхамом Алиевым в конце прошлого года после самороспуска парламента. На 125 мест в однопалатном парламенте претендовали 1314 кандидатов. Более 260 из них представляли 19 действующих в стране политических партий. По предварительным данным, правящая партия "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан"), председателем которой является Ильхам Алиев, получает 72 места в 125-местном парламенте.

Из 60 выдвинутых партией "Мусават" кандидатов в новый парламент не проходит ни один, от РеАл избран один кандидат.

В минувший четверг ЦИК из-за многочисленных нарушений аннулировал результаты выборов в четырех из 125 округов, в двух из них лидировали кандидаты от "Ени Азербайджан".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что на выборах не было серьезных нарушений, ставящих под сомнение их легитимность. В то же время он подчеркнул, что все факты нарушений будут серьезно расследованы.

Теги
АзербайджанАлиев, Ильхам Гейдар оглы
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