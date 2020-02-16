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Стороны конфликта в Йемене согласились об обмене 1,4 тыс. пленных

Переговоры проходили под эгидой ООН

ТАСС, 16 февраля. Стороны межйеменского конфликта достигли соглашения об обмене 1,4 тыс. пленных. Об этом, как передал новостной портал Al Masirah, сообщил глава делегации мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) на переговорах в Иордании Мухаммед Абдель Салям.

По его словам, на встрече в столице Иордании с делегацией правительства Йемена "была достигнута договоренность об обмене 1,4 тыс. пленных" в рамках стокгольмского процесса по урегулированию ситуации в стране. Он добавил, что переговоры в иорданской столице проходили под эгидой ООН.

Как отметил Абдель Салям, среди тех, кто будет освобожден по достигнутому в Аммане соглашению, "граждане Судана и подданные Саудовской Аравии".

Специальный представитель генерального секретаря ООН по Йемену Мартин Гриффитс подтвердил достижение соглашения между противоборствующими йеменскими сторонами. Он указал, что "обмен пленными и удерживаемыми лицами будет проходить поэтапно". Он, однако, не указал, сколько конкретно предполагается этапов обмена и не назвал сроки завершения этого процесса. Гриффитс обратился к йеменского правительству и руководству "Ансар Аллах" с просьбой неукоснительно соблюдать договоренности, которые были достигнуты в Иордании.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами, которые в настоящее время контролируют столицу страны Сану. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

На состоявшихся в начале декабря 2018 года в Стокгольме межйеменских консультациях был достигнут ряд договоренностей. Хуситы и правительство в рамках подписанного в столице Швеции соглашения условились прекратить боевые действия и начать постепенный вывод вооруженных формирований из города Ходейды, портов Салиф и Рас-Иса, а также инициировать переговорный процесс об обмене пленными и удерживаемыми лицами.

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