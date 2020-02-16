СМИ: в Северной Македонии распустили парламент

ЗАГРЕБ, 16 февраля. /ТАСС/. Состав Собрания (однопалатного парламента) Северной Македонии распущен в преддверии запланированных на 12 апреля досрочных выборов в этой балканской республике. Об этом сообщил в воскресенье северомакедонский телеканал Sitel.

По его данным, за принятие решения по роспуску законодательного органа страны проголосовали 108 из 120 депутатов.

В настоящее время в республике действует техническое правительство, сформированное в начале января этого года. Кабинет министров будет находиться у власти в течение 100 дней до формирования нового состава кабмина по итогам внеочередных парламентских выборов.

Изначально проведение парламентских выборов в стране планировалось на конец 2020 года. В связи с возможным недовольством со стороны граждан решением ЕС отложить дату открытия переговоров с Северной Македонией о вступлении премьер-министр страны Зоран Заев предложил рассмотреть вопрос о досрочных выборах, в ходе которых граждане смогут подтвердить свое доверие правительству.

Главы государств и правительств Евросоюза не смогли после длительных обсуждений на саммите ЕС 17-18 октября 2019 года решить вопрос о начале переговоров по приему в Евросоюз Албании и Северной Македонии. По сообщениям европейских источников, старт переговоров заблокировала Франция.