Бывшие федеральные прокуроры США требуют отставки главы Минюста из-за дела Стоуна

НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. Более тысячи бывших сотрудников Министерства юстиции США со стороны как Демократической, так и Республиканской партии настаивают на отставке действующего главы ведомства и генпрокурора США Уильяма Барра. Соответствующее коллективное письмо опубликовано в воскресенье на сайте некоммерческого интернет-издания Medium.

Свои подписи под петицией поставили около 1,1 тыс. бывших федеральных прокуроров и сотрудников Минюста США. Они считают, что Барр должен сложить с себя полномочия в свете решения о пересмотре рекомендаций по наказанию для бывшего советника президента США Дональда Трампа Роджера Стоуна.

"Каждый из нас категорически осуждает вмешательство президента Трампа и генпрокурора Барра в справедливое правосудие", - указывается в письме. По словам его авторов, действия главы ведомства "и урон, который они нанесли репутации министерства юстиции, строящейся на справедливости и принципе верховенства права, вынуждают Барра подать в отставку".

В США вокруг дела Стоуна, являвшегося советником Трампа в период президентской избирательной кампании 2016 года, разгорелся скандал. В понедельник гособвинение попросило суд приговорить его к тюремному заключению на срок от семи лет и трех месяцев до девяти лет. Глава Белого дома на своей странице в Twitter подверг эту рекомендацию критике. Во вторник Минюст представил новое ходатайство, в котором просил приговорить Стоуна к менее продолжительному сроку заключения.

Перед этим на фоне решения о пересмотре рекомендации все четыре федеральных прокурора, подписавшие первое ходатайство, взяли самоотвод. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обвинила президента в "политическом вмешательстве" в дело и злоупотреблении властью. Сам Трамп свое вмешательство отрицает, утверждая, что не просил Минюст менять позицию относительно приговора. На этом также настаивает сам Барр.

Дело Стоуна

Стоун является одним из ближайших доверенных лиц президента США. В ноябре 2019 года он был признан виновным в даче ложных показаний, запугивании свидетеля и попытках помешать расследованию со стороны Конгресса США. Вынесение приговора назначено на 20 февраля.

Стоун был задержан в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) 25 января прошлого года. Сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера, завершившего расследование предполагаемых контактов окружения Трампа с россиянами в ходе избирательной кампании 2016 года, обвинили Стоуна в том, что тот пытался получить у организации WikiLeaks похищенные хакерами материалы, которые могли нанести ущерб сопернице Трампа на выборах - кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании, Москва также называла беспочвенными выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.