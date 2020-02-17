Трамп в разговоре с Эрдоганом заявил, что вмешательство в Ливию лишь усугубит ситуацию

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре 15 февраля с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что продолжение вмешательства в Ливию лишь усугубит ситуацию. Об этом говорится в распространенном в воскресенье вечером сообщении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

"Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что продолжение внешнего вмешательства в Ливию только усугубит ситуацию", - отметил Дир.

В Ливии уже не первый год параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сарраджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

Хафтар 12 декабря 2019 года объявил о начале решающего наступления на Триполи. В свою очередь ПНС мобилизовало на свою защиту все подконтрольные ему вооруженные формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного в конце ноября меморандума о военном сотрудничестве. Армейское командование неоднократно обвиняло Анкару в поставках оружия и оказании другой материально-технической помощи властям Триполи в обход международного эмбарго, а также переброске из Сирии в Ливию сотен наемников, в том числе террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).