В Ливии назвали катастрофической ситуацию в стране из-за блокады нефтяных терминалов

ТАСС, 17 февраля. Глава международно признанного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж назвал катастрофической ситуацию в стране из-за блокады нефтяных терминалов силами Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

"Международное сообщество, которое призывает к стабильности в Ливии, не предприняло никаких четких действий в связи с [блокадой нефтяных терминалов], - отметил руководитель ПНС в опубликованном в понедельник интервью газете The Times. - Это основной источник средств к существованию для ливийцев: нефть является основным источником доходов в Ливии. Теперь центральному банку придется готовить бюджет, опираясь только на имеющие финансовые резервы".

По данным Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC), объем добычи нефти в Ливии снизился с 1,2 млн баррелей перед блокадой до 163, 6 тыс. баррелей в сутки. Потери оцениваются в $1,4 млрд, и страна, как сказал Саррадж, переживает финансовый кризис.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: ПНС в Триполи и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с Палатой представителей (парламентом) и поддерживаемый ЛНА.

Хафтар 12 декабря 2019 года объявил о начале решающего наступления на Триполи. В свою очередь ПНС мобилизовало на свою защиту все подконтрольные ему вооруженные формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного в конце ноября меморандума о военном сотрудничестве. Командование ЛНА неоднократно обвиняло Анкару в поставках оружия и оказании другой материально-технической помощи властям Триполи в обход международного эмбарго, а также переброске из Сирии в Ливию сотен наемников, в том числе террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).