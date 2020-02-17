{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ливии назвали катастрофической ситуацию в стране из-за блокады нефтяных терминалов

Глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж отметил, что "центральному банку придется готовить бюджет, опираясь только на имеющие финансовые резервы"

ТАСС, 17 февраля. Глава международно признанного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж назвал катастрофической ситуацию в стране из-за блокады нефтяных терминалов силами Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

"Международное сообщество, которое призывает к стабильности в Ливии, не предприняло никаких четких действий в связи с [блокадой нефтяных терминалов], - отметил руководитель ПНС в опубликованном в понедельник интервью газете The Times. - Это основной источник средств к существованию для ливийцев: нефть является основным источником доходов в Ливии. Теперь центральному банку придется готовить бюджет, опираясь только на имеющие финансовые резервы".

По данным Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC), объем добычи нефти в Ливии снизился с 1,2 млн баррелей перед блокадой до 163, 6 тыс. баррелей в сутки. Потери оцениваются в $1,4 млрд, и страна, как сказал Саррадж, переживает финансовый кризис.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: ПНС в Триполи и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с Палатой представителей (парламентом) и поддерживаемый ЛНА.

Хафтар 12 декабря 2019 года объявил о начале решающего наступления на Триполи. В свою очередь ПНС мобилизовало на свою защиту все подконтрольные ему вооруженные формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного в конце ноября меморандума о военном сотрудничестве. Командование ЛНА неоднократно обвиняло Анкару в поставках оружия и оказании другой материально-технической помощи властям Триполи в обход международного эмбарго, а также переброске из Сирии в Ливию сотен наемников, в том числе террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Теги
ЛивияСаррадж, Фаиз
Реклама на ТАСС
Евросоюз продлил на год оружейное эмбарго и санкции против Белоруссии
Как отмечается, Брюссель продлил ограничительные меры "в связи с нераскрытыми исчезновениями двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста в 1999-2000 годах"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС