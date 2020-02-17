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Пекин выразил протест Вашингтону из-за введения санкций против китайских компаний

Как отметили в МИД КНР, Пекин сохраняет приверженность выполнению своих международных обязательств в сфере нераспространения оружия массового уничтожения

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Правительство Китая выразило дипломатический протест США в связи с введением санкций против шести китайских компаний, которые, по версии Вашингтона, нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Об этом в понедельник в ходе онлайн-брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Китай сделал строгое представление американской стороне. Мы решительно против односторонних санкций и принципа экстерриториальной юрисдикции, которые США применяют на основании национального законодательства. Призываем США как можно скорее исправить эту ошибку и отменить санкции", - подчеркнул он. Как отметил дипломат, Китай сохраняет приверженность выполнению своих международных обязательств в сфере нераспространения ОМУ.

Госдепартамент разместил в четверг в сборнике официальных документов американского правительства - так называемом Федеральном реестре - документ о включении трех российских, шести китайских компаний и по одному предприятию из Ирака и Турции в черный список. Согласно уведомлению, санкции вступили в силу 3 февраля. Срок действия санкций составляет два года, однако может быть сокращен или прекращен решением госсекретаря США Майкла Помпео.

Санкции предусматривают запрет на приобретение любыми министерствами и ведомствами США продукции и услуг попавшей в черный список организации, продажу ей Вашингтоном оружия и военной техники, выдачу ей американских лицензий на приобретение товаров, подпадающих под режим экспортного контроля, предоставление ей помощи.

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СШАКитай
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