Экс-советник Порошенко назвал ублюдками военнослужащих, проголосовавших за Зеленского

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Новый скандал вокруг пятого президента Украины Петра Порошенко разгорается на Украине. Поводом стало скандальное заявление в Facebook его бывшего помощника Юрия Бирюкова, который назвал "ублюдками" военнослужащих ВСУ, проголосовавших весной на выборах главы государства за Владимира Зеленского.

Запись Бирюкова появилась после того, как в рамках Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский выступил с предложением совместного патрулирования границы с Россией в Донбассе с представителями ОБСЕ и Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на период подготовки местных выборов в регионе. Она вызвала широкое обсуждение в украинских СМИ, в том числе на телевидении и в социальных сетях.

"Советник Порошенко Бирюков, ранее известный кражами в армии и мародерством, теперь назвал военнослужащих Вооруженных сил Украины "ублюдками". Ну, прекрасный же советник пропадает на свободе", - так в Telegram-канале, к примеру, отреагировал бывший первый заместитель руководителя администрации президента Украины юрист Андрей Портнов.

Скриншот записи Бирюкова опубликовало агентство "Украинские новости", отметив, что позже этот пост был удален.