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Экс-советник Порошенко назвал ублюдками военнослужащих, проголосовавших за Зеленского

Запись появилась в Facebook после того, как президент Украины предложил совместное патрулирование границы с Россией в Донбассе с представителями ОБСЕ, ДНР и ЛНР. Позже ее удалили

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Новый скандал вокруг пятого президента Украины Петра Порошенко разгорается на Украине. Поводом стало скандальное заявление в Facebook его бывшего помощника Юрия Бирюкова, который назвал "ублюдками" военнослужащих ВСУ, проголосовавших весной на выборах главы государства за Владимира Зеленского.

Запись Бирюкова появилась после того, как в рамках Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский выступил с предложением совместного патрулирования границы с Россией в Донбассе с представителями ОБСЕ и Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на период подготовки местных выборов в регионе. Она вызвала широкое обсуждение в украинских СМИ, в том числе на телевидении и в социальных сетях.

"Советник Порошенко Бирюков, ранее известный кражами в армии и мародерством, теперь назвал военнослужащих Вооруженных сил Украины "ублюдками". Ну, прекрасный же советник пропадает на свободе", - так в Telegram-канале, к примеру, отреагировал бывший первый заместитель руководителя администрации президента Украины юрист Андрей Портнов.

Скриншот записи Бирюкова опубликовало агентство "Украинские новости", отметив, что позже этот пост был удален.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичЗеленский, Владимир Александрович
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