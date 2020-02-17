Италия продолжает поддерживать "два государства для двух народов" на Ближнем Востоке

РИМ, 17 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Италия приветствует усилия США, направленные на перезапуск ближневосточного мирного процесса, и продолжает поддерживать разрешение кризиса на основе принципа "два государства для двух народов". Об этом заявил в понедельник в интервью ТАСС министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, отвечая на вопрос о плане мирного палестино-израильского урегулирования президента США Дональда Трампа.

"Любая попытка усадить израильтян и палестинцев за стол переговоров должна восприниматься со всей серьезностью, и это как раз то, что делает ЕС. Решение о сосуществовании двух государств в соответствии с важными резолюциями ООН и международно признанными нормами остается, по нашему мнению, наиболее верным. Задача международного сообщества - всячески способствовать тому, чтобы стороны сели за стол переговоров. Это будет долгий процесс. Необходимо убедить израильтян и палестинцев воздержаться от односторонних шагов, которые ведут к подрыву любой возможности диалога", - сказал Ди Майо.

Мирный план Трампа

В конце января Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил ключевые положения так называемой сделки века - плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого лежит взаимное признание двух государств. США предлагают неразрывно связать состоящую из сектора Газа и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а столицей арабского государства признать Восточный Иерусалим.

В то же время президент США назвал Иерусалим "неделимой столицей" Израиля и заявил о намерении Вашингтона признать еврейские поселения израильской территорией. В качестве условий мирного процесса американский президент назвал отказ властей Палестины от поддержки действующего в Газе радикального движения ХАМАС, а также от методов вооруженной борьбы. Для продвижения урегулирования США предлагают палестинцам $50 млрд в качестве инвестиций.