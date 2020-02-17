Лукашенко: Белоруссия не намерена никому угрожать ни в экономической, ни в военной сфере

МИНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна никогда никому не собирается угрожать как в области экономики, так и в военной сфере. Таким образом он отреагировал на прозвучавшую со стороны России критику по поводу его недавних высказываний относительно возможности забора транзитной нефти из трубопровода "Дружба".

"Беларусь никогда никому не угрожала и угрожать не собирается как в сфере экономики, так и в военной сфере, - указал президент в понедельник в ходе утверждения решения об охране государственной границы органами пограничной службы в 2020 году. - Говоря об экономике, я имею в виду последние заявления и шквал критики в наш адрес со стороны России, что мы якобы угрожаем то ли прекратить поставки нефти на Запад, то ли разразились угрозами, что будем брать нефть из транзитного нефтепровода для обеспечения наших НПЗ".

"Между Беларусью и Россией официально закреплена договоренность на поставку 24 млн тонн нефти. Вот и все", - приводит слова главы государства его пресс-служба.

14 февраля Лукашенко заявил, что если из РФ в феврале не будет поставлена нефть, то белорусы доберут до 2 млн тонн из транзитной трубы. Сроки действия контрактов на поставку в республику российской нефти истекли 31 декабря 2019 года. С тех пор стороны ведут переговоры об их продлении, но пока не пришли к согласию по условиям. С 4 января поставки в Белоруссию возобновили подконтрольные российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании "Русснефть" и "Нефтиса". Власти республики занимаются вопросами компенсации ущерба от поступления в апреле прошлого года "грязной нефти" из РФ. В Белоруссии по-прежнему изучают альтернативные варианты поставок углеводородов.