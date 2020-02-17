На Украине поймали "гражданина СССР", проигнорировавшего паспортный контроль на границе

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Украинские пограничники задержали нарушителя, который при досмотре предъявил паспорт СССР и потребовал свободного пропуска, обвинив представителей погранслужбы в государственной измене. Инцидент, как сообщила Государственная пограничная служба Украины, произошел в пункте пропуска "Кучурган" Белгород-Днестровского пограничного отряда в Одесской области.

Нарушитель попытался пройти границу со стороны Молдавии. Он отказался выполнять требования пограничников при досмотре, заявив о незаконности их действий. "Он обвинил украинских пограничников в государственной измене, правда, по законодательству СССР и призвал переходить их на сторону Советского Союза", - говорится в сообщении погранслужбы.

В результате "гражданин СССР" был задержан. За нарушение режима перехода границы ему запрещен въезд в Украину на три года.