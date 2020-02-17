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Кризис в Сирии

СМИ сообщили о сбитом беспилотнике террористов над нефтяным предприятием в Сирии

По данным агентства SANA, террористы пытались атаковать НПЗ в Хомсе с помощью дрона

ТАСС, 17 февраля. Сирийские средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат на подлете к нефтеперерабатывающему заводу в городе Хомс (165 км от Дамаска). Как сообщило в понедельник сирийское агентство SANA, террористы пытались атаковать НПЗ с помощью дрона с боевыми зарядами.

В воскресенье военнослужащие сирийской армии при помощи средств радиоэлектронной борьбы сумели предотвратить нападение на нефтяной объект в Хомсе пяти беспилотников. По данным агентства, сирийские военные специалисты осуществили перехват управления и посадили пять дронов, намеревавшихся атаковать предприятие.

НПЗ в Хомсе является флагманом сирийской нефтяной промышленности, при техническом содействии России в 2018 году была проведена его реконструкция.

Как передало агентство, в ночь на воскресенье террористы использовали беспилотники для атаки на региональную теплоэлектростанцию в городе Мхарде в соседней провинции Хама. В результате нападения был нанесен материальный урон, жертв и пострадавших нет.

4 февраля министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганем сообщил, что несколько объектов сирийского нефтегазового комплекса поверглось атакам террористических формирований. Среди них газоперерабатывающий заводы "Эбла", газовые станции в Райяне и на Центральном плато, а также нефтеперерабатывающий завод в Хомсе. На их территории разорвались снаряды, выпущенные боевиками. По словам министра, прибывшие на место ремонтные бригады провели оценку нанесенного ущерба и приступили к восстановительным работам. Данных о пострадавших в результате этих диверсий не приводилось.

Теги
СирияКризис в Сирии
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