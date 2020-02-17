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Украинская оппозиция предложила уравнять в правах всех пострадавших на "майдане"

Со времени его окончания этот вопрос не поднимался, отметили в партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Фракция партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) вышла с законодательной инициативой об уравнивании в правах всех пострадавших и погибших в событиях на "майдане" в 2013 - 2014 годах - как среди участников антиправительственных митингов, так и среди сотрудников правоохранительных органов. Об этом депутат от ОПЗЖ Илья Кива заявил в эфире украинского телеканала NewsOne.

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"Мы зарегистрировали в секретариате Рады законопроект и проект постановления, которые приравнивают погибших, потерпевших, получивших увечья сотрудников правоохранительных органов - как милиционеров, так и сотрудников Внутренних войск, которые несли службу и пострадали во время протестов и митингов 2013 - 2014 годов, - к погибшим и пострадавшим участникам протестов. С полной социальной выплатой семьям погибших и полным обеспечением пострадавших", - рассказал он.

Илья Кива напомнил, что со времени окончания "евромайдана" этот вопрос в украинском обществе не поднимался. "Все эти годы об этом никто не говорил. Все это время из людей, выполнивших свой долг, делали убийц, негодяев и втаптывали их имена в грязь. Сегодня "Оппозиционная платформа - За жизнь" готова об этом заявлять, голосовать и отстаивать позицию правоохранителей", - подчеркнул депутат.

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Украина
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