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Власти Сингапура запретили въезд и транзит пассажирам круизного судна Westerdam

Оператор отменил следующий круиз, запланированный 29 февраля из Иокогамы

СИНГАПУР, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Сингапура не разрешат въезд или транзит через страну пассажирам круизного лайнера Westerdam, сошедшим на берег в Камбодже. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении министра национального развития Лоуренса Вона.

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"Двое граждан Сингапура, которые путешествовали на данном судне, вернулись в республику, они помещены в специальный карантинный центр на две недели", - сказал глава ведомства. "Другие пассажиры этого лайнера не смогут ни прибыть в Сингапур, ни проследовать в другую страну транзитом", - подчеркнул министр.

В свете текущей ситуации оператор отменил следующий круиз Westerdam, запланированный 29 февраля из Иокогамы.

Теги
ЯпонияКамбоджаСингапурРаспространение коронавируса нового типа
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