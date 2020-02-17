Власти Сингапура запретили въезд и транзит пассажирам круизного судна Westerdam

СИНГАПУР, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Сингапура не разрешат въезд или транзит через страну пассажирам круизного лайнера Westerdam, сошедшим на берег в Камбодже. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении министра национального развития Лоуренса Вона.

"Двое граждан Сингапура, которые путешествовали на данном судне, вернулись в республику, они помещены в специальный карантинный центр на две недели", - сказал глава ведомства. "Другие пассажиры этого лайнера не смогут ни прибыть в Сингапур, ни проследовать в другую страну транзитом", - подчеркнул министр.

В свете текущей ситуации оператор отменил следующий круиз Westerdam, запланированный 29 февраля из Иокогамы.