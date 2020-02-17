Австрия выдала России мужчину, которого разыскивали 22 года

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Австрия выдала России мужчину, 22 года находившегося в розыске за убийство в пьяной драке на территории Красноярского края.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК, по данным следствия, в декабре 1998 года 22-летний гражданин Армении Гарри Григорянц на вечеринке в частном доме в поселке Солонцы Красноярского края поссорился с молодой женщиной, за которую вступился ее 29-летний супруг. Словесный конфликт перерос в драку, в ходе которой Григорянц нанес несколько ударов ножом оппоненту, от которых тот скончался.

Подозреваемый скрылся сперва на территории Армении, затем в Чехии. В 2018 году он переехал в Австрию, где поселился по документам внешне похожего на него мужчины. Но в том же году был задержан австрийской полицией за кражу. В ходе проверки выяснилось, что гражданин, чьим паспортом он пользовался, сам подозревается в нескольких преступлениях.

"Чтобы не отвечать за преступления, совершенные другим человеком, Григорянц признался, что жил по поддельным документам и что его разыскивают правоохранительные органы России за совершение убийства", - сообщили в СК. После отбытия наказания в Австрии его передали России, в настоящее время он дает признательные показания в убийстве в Красноярском крае.