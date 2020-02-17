{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Женеве экоактивисты устроили акции протеста в офисах крупных компаний

Их участники "пытаются заставить правительства действовать"

ТАСС, 17 февраля. Экоактивисты движения Extinction Rebellion  в понедельник устроили акции протеста в представительствах крупных международных компаний в Женеве. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на полицию.

По ее данным, в офисах нефтяной компании Vitol и трейдинговой Mercuria проводились сидячие забастовки. Кроме того, около 50 активистов в течение 15 минут находились в представительстве продовольственной компании Cargill, базирующейся в США.

Участники акции также разлили красную краску на тротуаре рядом с офисом компании Gunvor Group и с помощью клейкой ленты обозначили на асфальте силуэты людей, подражая действиям полиции при расследовании на месте убийства.

Одна из участниц движения рассказала, что их акции нацелены на частный сектор, в особенности на международные компании, торгующие товарами, использование которых приводит к изменению климата. "Собираясь на улицах, мы пытаемся заставить правительства действовать", - добавила она.

Представители некоторых компаний, против которых были направлены акции, выступили с заявлениями. В частности, в Vitol заявили, что компания признает необходимость со временем разработать "систему энергетического баланса" и уже "инвестирует в проекты по развитию возобновляемых и альтернативных источников энергии".

Теги
СШАШвейцария
Реклама на ТАСС
Евросоюз запускает ливийскую миссию по контролю за оружием
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС