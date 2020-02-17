В Женеве экоактивисты устроили акции протеста в офисах крупных компаний

ТАСС, 17 февраля. Экоактивисты движения Extinction Rebellion в понедельник устроили акции протеста в представительствах крупных международных компаний в Женеве. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на полицию.

По ее данным, в офисах нефтяной компании Vitol и трейдинговой Mercuria проводились сидячие забастовки. Кроме того, около 50 активистов в течение 15 минут находились в представительстве продовольственной компании Cargill, базирующейся в США.

Участники акции также разлили красную краску на тротуаре рядом с офисом компании Gunvor Group и с помощью клейкой ленты обозначили на асфальте силуэты людей, подражая действиям полиции при расследовании на месте убийства.

Одна из участниц движения рассказала, что их акции нацелены на частный сектор, в особенности на международные компании, торгующие товарами, использование которых приводит к изменению климата. "Собираясь на улицах, мы пытаемся заставить правительства действовать", - добавила она.

Представители некоторых компаний, против которых были направлены акции, выступили с заявлениями. В частности, в Vitol заявили, что компания признает необходимость со временем разработать "систему энергетического баланса" и уже "инвестирует в проекты по развитию возобновляемых и альтернативных источников энергии".