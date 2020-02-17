Сторонник Моралеса лидирует в президентской гонке в Боливии

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 февраля. /ТАСС/. Экс-министр экономики и кандидат в президенты от партии "Движение к социализму" Луис Арсе опережает по популярности других кандидатов на пост главы государства. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией "Сиесмори", которые опубликовал в понедельник телеканала ATB Digital .

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Согласно этим данным, за Арсе на запланированных на 3 мая выборах готовы проголосовать 31,6% опрошенных. За экс-президента Карлоса Месу - 17,1%. Временную главу государства Жанин Аньес поддерживают 16,5%.

Четвертое место по опросам занимает один из лидеров оппозиции Луис Фернандо Камачо, выдвигающийся от альянса "Мы верим". За него готовы проголосовать 9,6%.

По действующим в Боливии законам, для победы в первом туре кандидату, заручившемуся наибольшей поддержкой населения, необходимо набрать более 50% голосов либо 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10%. Если никто из претендентов на высший пост не добьется этого результата, будет назначен второй тур голосования.